Wert so hoch wie nie

Kölner Inzidenz explodiert nach Karneval

06.03.2022, 11:12 Uhr | fas, t-online

In Köln ist in den vergangenen Tagen die Zahl der Corona-Neuinfektionen in die Höhe geschossen. Der Wert liegt nun so hoch wie nie zuvor. In der Domstadt hatten vor einer Woche Tausende Narren Karneval gefeiert.

Köln verzeichnet eine Woche nach dem Karneval die höchste Corona-Inzidenz in ganz Nordrhein-Westfalen: Das Landeszentrum Gesundheit (LZG) hat am Sonntag für die Rheinmetropole einen Wert von 2.018,7 gemeldet. Noch vor einer Woche hatte der Wert demnach bei 1.073,8 gelegen.

NRW-weit bewegt sich die Inzidenz seit etwa einer Woche auf dem gleichen Niveau. Einen derartigen Sprung wie in Köln gibt es sonst nirgendwo im Bundesland zu beobachten. Allein am Donnerstag waren laut LZG 6.648 neue laborbestätigte Fälle gemeldet – so viele wie an keinem anderen Tag zuvor.

Die Stadt Köln hatte bereits am Freitag einen Anstieg der Fallzahlen thematisiert. Ein Grund dafür liege in der stark zunehmenden Ausbreitung des Omikron-Subtyps BA.2, der sich noch schneller verbreite als der bislang dominierende Subtyp BA.1.

Nach Kölner Karneval: Inzidenz bei jungen Erwachsenen verdreifacht sich

Allerdings sei der Anstieg besonders ausgeprägt in der Altersklasse der 20- bis 29-Jährigen – die Stadt sieht das als mögliches Anzeichen für Ansteckungen im Zusammenhang mit Karnevalsfeiern. Tatsächlich liegt die Inzidenz in dieser Altersgruppe laut LZG bei 4.336,6. Vor einer Woche war der Wert hier noch bei 1.387,1 gelegen.

Ob die Infektionen tatsächlich auf den Karneval in der Stadt zurückzuführen sind, könne allerdings noch nicht beurteilt werden, auch weil die Kontaktnachverfolgung inzwischen stark zurückgefahren sei. Denkbar sei auch, dass durch das erhöhte Testaufkommen an den Karnevalstagen mehr Infektionen entdeckt worden seien.

An Weiberfastnacht hatten Tausende in der Kölner Innenstadt gefeiert, die Stadt hatte dafür Zonen eingerichtet, in denen die 2G-plus-Regel herrschte. Gleichzeitig war dort die Maskenpflicht aufgehoben worden. Überschattet worden war das närrische Treiben durch den Kriegsbeginn in der Ukraine. Der Rosenmontagszug war daraufhin abgesagt worden, stattdessen zogen rund 250.000 Menschen bei einer Friedensdemo durch die Domstadt – hier hatte allerdings Maskenpflicht geherrscht.