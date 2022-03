Köln

Nach Schüssen fahndet Polizei mit Fotos nach Verdächtigem

15.03.2022, 17:55 Uhr | dpa

Nach Schüssen auf einen 25-Jährigen in Köln sucht die Polizei mit Bilder aus einer Überwachungskamera nach einem Tatverdächtigen. Er soll am frühen Donnerstagabend (10. März) vor einem Internetcafé im Stadtteil Humboldt-Gremberg aus nächster Nähe auf den jungen Mann geschossen und anschließend mit einem E-Scooter geflüchtet sein, teilten am Dienstag Staatsanwaltschaft und Polizei Köln mit. Der Schwerverletzte befinde sich nach einer Operation mittlerweile in stabilem Zustand. Mit den auf einem Polizeiportal veröffentlichten Fotos erhoffen sich die Ermittler der Mordkommission Hinweise zu dem Tatverdächtigen.