Köln

Mehrere Corona-Fälle beim Drittligisten Viktoria Köln

23.03.2022, 13:23 Uhr | dpa

Beim Fußball-Drittligisten Viktoria Köln sind einige Mitglieder des Lizenzspielerbereichs positiv auf das Coronavirus getestet worden. "Die Trainingsgruppe ist aktuell dezimiert. Trotz nahezu 100 Prozent Booster-Quote gibt es in der Mannschaft und im Trainerteam Corona-Fälle", teilte der Club am Mittwoch mit. Auch Cheftrainer Olaf Janßen befindet sich in häuslicher Quarantäne. "Leider hat es uns jetzt auch getroffen, wir haben einige Fälle", erklärte Janßen. "Jetzt geht es erst mal nur darum, wieder gesund zu werden, und dann schauen wir weiter", sagte der Coach. Die nächste Partie der Kölner steht am 2. April gegen Borussia Dortmund II an.