Köln

Flughafen Köln/Bonn erwartet Anstieg der Passagierzahlen

24.03.2022, 14:27 Uhr | dpa

Angesichts der Corona-Lockerungen erwartet der Flughafen Köln/Bonn in den kommenden Monaten eine starke Zunahme der Passagierzahlen. So rechnet der Airport nach Angaben vom Donnerstag in den Osterferien mit rund 450.000 Fluggästen. Das seien siebenmal so viele wie in den Osterferien 2021 und 75 Prozent des Vergleichszeitraums vor der Pandemie.

"Wir freuen uns sehr, dass es endlich wieder richtig losgeht", sagte Flughafen-Chef Thilo Schmid. "Die Reiselust ist nach zwei entbehrungsreichen Jahren deutlich zu spüren."

In Richtung Sommer werde sich dieser Trend noch verstärken. Im Schnitt seinen dann wöchentlich 980 Flugbewegungen geplant – fast doppelt so viele wie im Sommer 2021 (555) und nahezu so viele wie vor Corona 2019 (1033).

Der Flughafen empfiehlt Reisenden, mindestens zwei Stunden vor Abflug zu kommen. Die Kontrollen von Gesundheitsnachweisen, erhöhte Hygienestandards und längere Sicherheitskontrollen könnten zu Verzögerungen führen.