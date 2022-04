Fahndung rundum Köln

Mann zwingt 13-Jährige zum Oralsex – Foto veröffentlicht

01.04.2022, 19:54 Uhr | pb, t-online

Wer hat diesen Mann gesehen? Im Rhein-Erft-Kreis fahndet die Polizei nach einem Unbekannten, der eine 13-Jährige in einem Park sexuell missbraucht haben soll. Jetzt wurde ein Foto des Gesuchten veröffentlicht.

Im Rhein-Erft-Kreis fahndet die Polizei nach einem Mann, der ein 13-jähriges Mädchen sexuell missbraucht haben soll. Am Freitag veröffentlichten die Ermittler ein Foto des mutmaßlichen Tatverdächtigen, der in Bergheim im Sommer 2020 ein Mädchen zum Oralsex gezwungen haben soll.

Wie die Ermittler in einer Pressemitteilung erklärten, sei es aufgrund eines richterlichen Beschlusses nun möglich, ein Bild des Tatverdächtigen mit der Öffentlichkeit zu teilen. Am 3. Juni 2020 hatte sich ein damals 13 Jahre altes Mädchen mit einem Mann über eine Internetplattform verabredet. Bei ihrem Treffen am Bahnhof in Bergheim habe der Unbekannte sie dann in einen abgelegenen Park nahe des Bahnhofs geführt.

Foto des Tatverdächtigen im Fall eines sexuellen Missbrauchs in Bergheim. (Quelle: Polizei Köln)



Fahndung in der Nähe von Köln: Foto veröffentlicht

Dort habe er das Mädchen gewaltsam dann zum Oralsex gezwungen. Anschließend sei der Mann aus dem Park geflüchtet, heißt es in dem Fahndungsaufruf weiter. Der Unbekannte soll zum Tatzeitpunkt zwischen 17 und 25 Jahre alt gewesen und etwa 1,80 Meter groß sein. Am Tattag habe er eine athletische Statur sowie dunkle, kurze, glatt und hoch gegelte Haare und einen Vollbart getragen haben.



Bekleidet war er laut der Schilderung der Polizei an dem Tag mit einem schwarzen Pullover, Turnschuhen und einer langen hellen Hose. Bekannt sei laut Polizei zudem, dass der Tatverdächtige mit dem Zug aus Fahrtrichtung Köln nach Bergheim gereist sei, wo angeblich eine Tante von ihm eine Wohnung habe.



Bislang blieben die Ermittlungen der Polizei ergebnislos. Ermittler des Bergheimer Kriminalkommissariats 11 nehmen unter der Telefonnummer 02233 52-0, per Mail an poststelle.rhein-erft-kreis@polizei.nrw.de oder bei jeder Polizeidienststelle Zeugenhinweise zu dem Vorfall entgegen.