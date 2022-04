Köln

Torhüterin Klett verlängert ihren Vertrag beim 1. FC Köln

14.04.2022, 10:58 Uhr | dpa

Manon Klett hat ihren Vertrag beim 1. FC Köln bis zum 30. Juni 2023 verlängert. Dies teilte der Tabellenachte der Fußball-Bundesliga der Frauen am Donnerstag mit. Die 25 Jahre alte Torhüterin spielt seit 2020 beim Club und kam in dieser Saison auf 17 Pflichtspieleinsätze. "Die Torhüterposition ist auch in der nächsten Saison ein wichtiger Baustein unserer Kaderplanung. Wir wollen uns dort so gut wie möglich aufstellen, deswegen sind wir sehr froh, dass sich Manon für eine Vertragsverlängerung entschieden hat", sagte FC-Trainer Sascha Glass.