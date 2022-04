Köln

Kölner Musikfestival "c/o pop" startet am Mittwoch

20.04.2022, 02:44 Uhr | dpa

Beim Kölner Musikfestival "c/o pop" werden von heute bis Sonntag erstmals seit 2019 Künstler live vor Publikum auftreten. Die vergangenen beiden Ausgaben des Musikfestivals waren wegen der Corona-Pandemie nur digital präsentiert worden. Zu den Auftritten von mehr als 150 Bands und Künstlern erwarten die Veranstalter rund 30.000 Zuschauer.

Als Höhepunkt des fünftägigen Musikfestivals gilt ein Konzert der österreichischen Popband Bilderbuch am Mittwochabend in der Kölner Philharmonie. "Im Fokus stehen jedoch insbesondere vielversprechende Talente und nationale Newcomer", sagte "c/o pop"-Geschäftsführer Norbert Oberhaus der Deutschen Presse-Agentur. Zudem werden bei einem Straßenfestival im Kölner Stadtteil Ehrenfeld am Samstag und Sonntag zahlreiche Shows und Aktionen gratis zu erleben sein.