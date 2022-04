Vor den Augen von Freundin

Kölner Wanderin stürzt in Bayern in den Tod

23.04.2022, 12:22 Uhr | dpa

Rettungshubschrauber in den Alpen (Symbolbild): Der Notarzt konnte nur noch den Tod der Wanderin feststellen. (Quelle: Jan Eifert/imago images)

Beim Wandern in den bayrischen Alpen ist eine junge Frau aus Köln abgestürzt und 100 Meter in die Tiefe gefallen. Ihre Begleiterin musste das tödliche Unglück mit ansehen.

Eine 25-jährige Urlauberin aus Köln ist im bayrischen Krün (Landkreis Garmisch-Partenkirchen) von einem Wanderweg 100 Meter in die Tiefe gestürzt. Für sie kam am Freitagmittag jede Hilfe zu spät, wie die Polizei mitteilte. Die Urlauberin und ihre gleichaltrige Begleiterin waren mit einer Gebirgsgruppe auf dem Weg zu einer Berghütte. Dabei gerieten sie in steiles Gelände mit vielen Felsen.

Nach ersten Ermittlungen rutschte die 25-Jährige auf feuchtem Gras aus und stürzte dann 100 Meter in die Tiefe. Die junge Frau war auf der Stelle tot, so die Polizei. Wegen des steilen Geländes konnte die Begleiterin nicht selbst absteigen und setzte stattdessen einen Notruf ab. Der Notarzt des Rettungshubschraubers konnte nur noch den Tod der Urlauberin feststellen. Die Begleiterin wurde ins Tal geflogen und dort vom Kriseninterventionsteam der Bergwacht betreut. Die Polizei hat weitere Ermittlungen aufgenommen.