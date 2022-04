Köln

Panne beim Tanken von Passagierschiff: Öl läuft in Rhein

26.04.2022, 17:26 Uhr | dpa

Beim Betanken eines Passagierschiffs in Köln ist nach Angaben der Polizei wegen einer Panne Öl in den Rhein geflossen. Ein Maschinist habe offensichtlich den Tankinhalt falsch berechnet, teilten die Beamten am Dienstag mit. Dadurch sei das Betriebsmittel übergelaufen. "Mehrere Liter Öl gelangten zwischen Bordwand und Kaimauer ins Wasser, bildeten an der Wasseroberfläche Placken und flossen stromabwärts in Richtung Leverkusen", hieß es in einer Mitteilung. Aufgrund der Menge bestehe allerdings keine Umweltgefahr. Gegen den Maschinisten sei Strafanzeige wegen Gewässerverunreinigung gestellt worden. Auch das Umweltamt sei informiert worden.