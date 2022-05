Köln

Männergruppe überfällt sehbehinderten Mann: Zeugen gesucht

02.05.2022, 15:55 Uhr | dpa

An der Tür von einem Streifenwagen steht der Schriftzug "Polizei". Foto: David Inderlied/dpa/Illustration (Quelle: dpa)

Eine Gruppe von fünf unbekannten Männern hat einen sehbehinderten 46-Jährigen in Köln überfallen und ausgeraubt. Das Opfer sei bei der Tat am Sonntagabend leicht verletzt worden, teilte die Polizei am Montag mit.

Demnach hätten die fünf jungen Männer den 46-Jährigen auf offener Straße angesprochen und ihn dann unvermittelt von hinten niedergeschlagen. Als er am Boden lag, hätten ihn die Männer durchsucht und eine dreistellige Summe Bargeld gestohlen. Laut Polizei flüchteten die Unbekannten daraufhin und ließen ihr Opfer zurück. Die Polizei sucht nun nach Zeugen der Tat.