Weitere Umfrage sieht CDU in NRW knapp vor SPD

Kurz vor der nordrhein-westf├Ąlischen Landtagswahl am Sonntag sieht eine der letzten Umfragen die CDU weiter mit knappem Vorsprung vor der SPD. Bei der Sonntagsfrage des Meinungsforschungsinstituts Yougov gaben 31 Prozent der wahlberechtigten Befragten an, die CDU mit Ministerpr├Ąsident Hendrik W├╝st w├Ąhlen zu wollen. F├╝r die SPD mit Spitzenkandidat Thomas Kutschaty w├╝rden 28 Prozent stimmen. Auch in j├╝ngsten Umfragen anderer Institute lag die CDU zuletzt bei 30 bis 32 Prozent und die SPD bei 28 bis 29 Prozent.