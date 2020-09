Trotz Corona-Pandemie

Leipziger Handballer hoffen auf 2.000 Fans in der Arena

08.09.2020, 08:28 Uhr | dpa

Die Leipziger Handball-Bundesligisten vom SC DHfK haben ein Konzept erarbeitet, wie ihre Arena wieder mit mehreren Tausend Fans gefüllt werden kann. Nun warten sie auf das Okay des Gesundheitsamtes.

Der SC DHfK Leipzig hofft nach mehreren erfolgreichen Testläufen auf mehr als 2.000 Zuschauer zum Start der Handball-Bundesliga. Erst am vergangenen Wochenende waren im Spiel gegen die Füchse Berlin 725 Fans unter strengen Auflagen zugelassen worden.



"Wir sind davon überzeugt, dass es mit unserem Konzept machbar ist, der doppelten bis dreifachen Anzahl an Zuschauern ein Heimspielerlebnis zu ermöglichen", sagte Geschäftsführer Karsten Günther der Deutschen Presse-Agentur. Der Club rechne in der kommenden Woche mit einer Entscheidung durch das Leipziger Gesundheitsamt. Am 1. Oktober startet Leipzig mit einem Spiel gegen Ludwigshafen in die Liga.

Der SC DHfK hatte zunächst mit Spielen vor 250 Zuschauern begonnen und die Kapazität langsam gesteigert. Die Bundesligisten sind auf die Einnahmen durch Ticketverkäufe angewiesen, um finanziell zu überleben. "Es gibt viel Zuspruch aus der Liga, und wir stehen in einem intensiven Austausch", sagte Günther. "Ich habe das Gefühl, es wird sehr genau hingeschaut, was gerade in Leipzig passiert."