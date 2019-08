Leipzig

Nagelsmann hofft auf erfolgreiche Heim-Premiere in Leipzig

25.08.2019, 01:26 Uhr | dpa

Julian Nagelsmann steht vor seiner Heim-Premiere mit Fußball-Bundesligist RB Leipzig. Heute ist Eintracht Frankfurt zu Gast in einer wohl ausverkauften Red Bull Arena. Bis auf Innenverteidiger Dayot Upamecano und den Langzeitverletzten Hannes Wolf sowie Tyler Adams kann Nagelsmann personell aus dem Vollen schöpfen. Obwohl Frankfurt erst am Donnerstag in der Europa League spielen musste, warnt Nagelsmann ausdrücklich vor dem Gegner. "Frankfurt ist es gewöhnt, diesen Rhythmus zu haben. Körperlich werden sie voll auf der Höhe sein", sagte Nagelsmann.