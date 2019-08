Leipzig

Wechsel von Stürmer Bas Dost zu Eintracht Frankfurt perfekt

26.08.2019, 14:15 Uhr | dpa

Der Transfer von Stürmer Bas Dost zum Fußball-Bundesligisten Eintracht Frankfurt ist perfekt. Das teilten die Hessen am Montag mit. Der 30 Jahre alte Niederländer kommt vom portugiesischen Erstligisten Sporting Lissabon und unterschrieb einen Dreijahresvertrag bis zum 30. Juni 2022. "Uns war es nach dem Abgang von Sébastien Haller wichtig, einen adäquaten Ersatz zu finden, der bestenfalls sogar schon über große Erfahrung verfügt und gleich in der Lage ist zu helfen", wurde Sportvorstand Fredi Bobic zitiert. Dost spielte bereits von 2012 bis 2016 für den VfL Wolfsburg in der Bundesliga. Er soll etwa zehn Millionen Euro Ablöse kosten.