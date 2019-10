Leipzig

Feiertag wird regnerisch und windig

01.10.2019, 07:00 Uhr | dpa

Zum Tag der Deutschen Einheit erwarten Wetterexperten in Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen leichten Wind und einige Schauer. Es werde herbstlich, sagte ein Sprecher des Deutschen Wetterdienstes (DWD) am Dienstag in Leipzig. Die Temperaturen liegen voraussichtlich unter 15 Grad Celsius. Am Dienstag sind teilweise noch kräftige Winde, in höheren Lagen sogar schwere Sturmböen und Schauer bei Temperaturen bis zu 20 Grad zu erwarten. Zum Mittwoch beruhige sich das windige Wetter, sagte der DWD-Sprecher. Zugleich komme aber kühlere Luft.