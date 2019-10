Leipzig

Leipzigs Abwehrspieler Konaté fällt mit Muskelfaserriss aus

03.10.2019, 14:15 Uhr | dpa

Fußball-Bundesligist RB Leipzig muss vorerst auf Ibrahima Konaté verzichten. Der Innenverteidiger zog sich im Champions-League-Gruppenspiel am Mittwochabend gegen Olympique Lyon einen Muskelfaserriss im rechten Hüftbeuger zu und fällt etwa zwei bis drei Wochen aus. Das teilte RB am Donnerstag mit. Konaté hatte die Verletzung in einem Zweikampf mit dem niederländischen Nationalspieler Memphis Depay erlitten und musste beim 0:2 gegen Lyon in der 23. Minute ausgewechselt werden.