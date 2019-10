Leipzig

Chaos Computer Club: Hackerkongress erneut in Leipzig

04.10.2019, 08:24 Uhr | dpa

Der Chaos Computer Club (CCC) wird auch in diesem Jahr seinen Hackerkongress in Leipzig veranstalten. Der 36. Chaos Communication Congress soll zwischen dem 27. und dem 30. Dezember in der Leipziger Messe stattfinden, wie der Club am späten Donnerstagabend auf seiner Webseite mitteilte. Auf dem Programm stehen Themen wie Informationstechnologie, Computersicherheit und der kritisch-schöpferische Umgang mit Technologie und deren Auswirkungen auf die Gesellschaft.

2017 war der Hackerkongress erstmals in Leipzig organisiert worden. Zuvor war Hamburg Veranstaltungsort. Dort war man aber an Kapazitätsgrenzen gestoßen. Nach Veranstalterangaben ist der Chaos Communication Congress die größte Hackerkonferenz in Europa. Erwartet werden wie im vergangenen Jahr rund 17 000 Teilnehmer, darunter mehr als 2000 Helfer.