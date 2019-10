Leipzig

Medienpreis für Journalisten aus Deutschland und Österreich

08.10.2019, 01:03 Uhr | dpa

Der Leipziger Preis für die Freiheit und Zukunft der Medien geht in diesem Jahr an Fernsehjournalisten aus Österreich und Deutschland. Heute wird zum einen der ORF-Journalist Armin Wolf ausgezeichnet, der im Nachbarland mehrfach von der rechtspopulistischen FPÖ attackiert wurde. Zum anderen werden der deutsche Reporter Arndt Ginzel und sein Kameramann Gerald Gerber geehrt. Sie wurden bundesweit bekannt, als sie in Dresden bei einer Pegida-Demonstration von einem später "Hutbürger" genannten Teilnehmer angegangen und anschließend langwierig von der Polizei kontrolliert wurden.

Der Medienpreis wird seit 2001 vergeben. Er ist mit insgesamt 30 000 Euro dotiert. Geehrt werden Reporter, Publizisten und Institutionen, die sich für die Pressefreiheit einsetzen.