Leipzig

Leipzig: Kreuzungsblockade gegen Militäroffensive in Syrien

11.10.2019, 16:52 Uhr | dpa

Aus Protest gegen die türkische Militäroffensive in Syrien haben Demonstranten in Leipzig eine Kreuzung blockiert. Wie die Polizei am Freitag mitteilte, spannten sie am Donnerstagabend Leinen mit Plakaten quer über die Fahrbahnen und zogen Mülltonnen auf die Kreuzung. Autos konnten nicht mehr weiterfahren. Zwei Radfahrer seien zu Fall gekommen. Eine 27 Jahre alte Frau erlitt leichte Verletzungen. An der Aktion seien 20 bis 30 Menschen beteiligt gewesen. Vier wurden von der Polizei gefasst. Der Staatsschutz habe die Ermittlungen wegen Nötigung und gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr übernommen.