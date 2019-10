Leipzig

Radfahrerin stirbt nach Straßenbahnunfall

24.10.2019, 08:50 Uhr | dpa

Eine Radfahrerin ist bei einem Unfall mit einer Straßenbahn in Leipzig am frühen Donnerstagmorgen gestorben. Wie ein Polizeisprecher sagte, ereignete sich der Unfall in der Nähe des Hauptbahnhofs. Angaben zum Hergang oder zu der Toten konnte er zunächst nicht machen.