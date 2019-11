Leipzig

Poulsen fällt kurzfristig aus: Nkunku stürmt für RB Leipzig

23.11.2019, 18:08 Uhr | dpa

Fußball-Bundesligist RB Leipzig muss gegen den 1. FC Köln kurzfristig auf Yussuf Poulsen verzichten. Der dänische Nationalspieler meldete sich mit Adduktorenproblemen ab, dafür rückte Christopher Nkunku am Samstag in die Startelf und nahm den Platz neben Timo Werner ein. Kölns neuer Trainer Markus Gisdol veränderte die Anfangsformation im Vergleich zum 1:2 gegen Hoffenheim auf vier Positionen. Marco Höger, Birger Verstraete, Kingsley Schindler und Anthony Modeste sind in Leipzig von Beginn an dabei.