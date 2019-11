Leipzig

Neues Konzept für ehemaliges Karstadt-Warenhaus in Leipzig

Für das geschlossene Karstadt-Warenhaus in Leipzig gibt es ein neues Konzept. Der Eigentümer der Immobilie, eine Luxemburger Gesellschaft, plant einen Mix aus einem kleineren Teil Einzelhandel sowie Büroflächen und Gastronomie. Die Vermietung solle voraussichtlich Mitte nächsten Jahres beginnen, teilte der Eigentümer am Dienstag mit. Die Eröffnung des in "N30" umbenannten Objekts sei für Ende 2021 angesetzt. Vorher seien Umbauten an dem historischen Kaufhausgebäude nötig. Karstadt hatte im Februar dieses Jahres geschlossen. Vorausgegangen war ein Mietstreit mit den Luxemburger Besitzern der Immobilie.