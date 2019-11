Leipzig

Bombendrohung: Polizei durchsucht Neues Rathaus in Leipzig

28.11.2019, 11:26 Uhr | dpa

Nach einer anonymen Bombendrohung gegen das Neue Rathaus und das Stadthaus in Leipzig hat die Polizei beide Gebäude am Donnerstag durchsucht. Ein Ergebnis stand kurz vor Mittag noch aus. "Die Drohung wird ernst genommen, zugleich gibt es keine Grundlage für eine konkrete Gefahr", teilte die Stadt mit. Die Drohung sei in der Nacht per Mail eingegangen.

Nach Angaben der Stadt wird der Dienstbetrieb in beiden Häusern aufrechterhalten, der Zugang für Mitarbeiter und Besucher ist weiterhin möglich. "Allerdings erfolgen an den Haupteingängen Personen- und Taschenkontrollen. Auch der Diensteingang des Neuen Rathauses ist weiterhin offen, andere Zugänge werden geschlossen", hieß es.

Auch in Duisburg musste die Polizei am Donnerstag nach einer Bombendrohung das Rathaus kontrollieren.