Leipzig

Acht Kandidaten für Oberbürgermeister-Wahl in Leipzig

03.12.2019, 17:57 Uhr | dpa

Zur Oberbürgermeisterwahl im kommenden Jahr in Leipzig treten acht Bewerberinnen und Bewerber an. Der Gemeindewahlausschuss habe die eingereichten Vorschläge geprüft und die Zulassung der Bewerber beschlossen, teilte die Stadt am Dienstag mit. Für die SPD tritt Amtsinhaber Burkhard Jung an, der sich um eine dritte Amtszeit bewirbt. Die CDU schickt Sachsens Justizminister Sebastian Gemkow ins Rennen. Die Ärztin Katharina Krefft bewirbt sich für die Grünen, für die Linken Franziska Riekewald, für die AfD Christoph Neumann. Marcus Viefeld geht für die FDP ins Rennen, für Die Partei kandidiert Katharina Subat, für die Piraten Ute Elisabeth Gabelmann.

Die Leipziger stimmen am 2. Februar 2020 über den Oberbürgermeister ab. Der neue Rathauschef soll den Posten zum 29. März 2020 antreten. Bis zum 28. November können Wahlvorschläge eingereicht werden.