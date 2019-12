Paderborn

RB-Trainer Nagelsmann warnt vor Düsseldorf: "Positiv eklig"

13.12.2019, 12:42 Uhr | dpa

Trainer Julian Nagelsmann von RB Leipzig warnt sein Team vor Fortuna Düsseldorf. "Es ist schon eine Mannschaft, die nickelig spielt, in einigen Momenten positiv eklig ist und dem Gegner wehtun kann", sagte Nagelsmann vor dem Bundesliga-Spiel an diesem Samstag (18.30 Uhr/Sky) bei den Rheinländern. Fortuna habe zudem mit Rouwen Hennings einen Torjäger, "der sehr viel trifft und die beste Chancenverwertung von allen Stürmern in der Bundesliga hat", betonte Nagelsmann: "Es gibt genug statistische Werte, die uns zeigen, dass wir dort alles geben müssen."

Nach dem Gruppensieg in der Champions League will Nagelsmann seine Erfolgsserie in der Liga ausbauen: Seit fünf Spielen ist RB ungeschlagen, fuhr fünf Siege mit 22:6 mit Toren ein. Nach seiner Kritik am Team wegen der schlampigen Spielweise beim 2:2 in Lyon in der Champions League wertete Nagelsmann 13 Szenen mit dem Team aus. "Alles Offensiv-Szenen, es war alles zu träge, das Anlaufverhalten hat mir nicht gefallen", sagte der Trainer am Freitag und fügte an: "Ich bin mit dem Status quo nicht zufrieden".

Er fordert beim Tabellen-16. eine Reaktion. "Wir erwarten einen harten Kampf, das ist ja auch die Ansage von Friedhelm Funkel und seinen Spielern gewesen. Wichtig ist, dass wir auf das richtige Emotionsniveau kommen", meinte Nagelsmann. "Von der Qualität her, sind wir in der Lage, dort zu gewinnen. Es geht aber auch immer um den Kampf, den wir annehmen müssen."