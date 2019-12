Leipzig

Betreiber von Internetplattformen verlegt Hauptsitz

18.12.2019, 15:15 Uhr | dpa

Der Betreiber von Internetplattformen für Geschäftskunden Mercateo verlegt seinen Hauptsitz von München nach Leipzig. Wie das Unternehmen am Mittwoch in Leipzig weiter mitteilte, soll die Zahl der Beschäftigten insgesamt in den nächsten fünf Jahren von etwa 580 auf rund 850 steigen. Dazu solle ein Neubau in Leipzigs Innenstadt errichtet werden. In Leipzig ist die Mercateo-Gruppe seit 2011 mit Niederlassungen und aktuell 220 Beschäftigten vertreten.

Nach einem Beschluss im Stadtrat soll im ersten Quartal 2020 der Grundstücksvertrag zur Errichtung des Neubaus unterzeichnet werden. Mercateo wurde im Jahr 2000 gegründet und erzielte 2018 nach eigenen Angaben einen Umsatz von 285 Millionen Euro.