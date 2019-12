Leipzig

Nagelsmann: Leipzig hat noch "Entwicklungspotenzial"

21.12.2019, 14:54 Uhr | dpa

Leipzig (dpa) - RB Leipzigs Trainer Julian Nagelsmann hat für die Rückrunde "den ein oder anderen Entwicklungsschritt" mehr angekündigt. Seine Mannschaft habe noch "viel Luft nach oben", sagte der 32-Jährige am Samstag beim Pay-TV-Sender Sky vor der Partie gegen den FC Augsburg, in der Leipzig mit einem Sieg so gut wie sicher Herbstmeister werden könnte. "Wir wissen, dass wir noch nicht fertig sind. Wir haben noch Entwicklungspotenzial." Nagelsmann hatte die Sachsen im Sommer übernommen und in den ersten 16 Saisonspielen 34 Punkte geholt.