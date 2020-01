Leipzig

Windig bis stürmisch: Böen wehen durch Thüringen

04.01.2020, 12:19 Uhr | dpa

Kein verlockendes Spazierwetter: Für weite Teile Thüringens hat der Deutsche Wetterdienst (DWD) am Samstag vor Wind- und teils Sturmböen gewarnt. Mit in manchen Gegenden bis zu 75 Kilometern in der Stunde könnten die Winde über das Land fegen, hieß es auf der DWD-Webseite am Samstag. Zum Abend hin sollte der Wind nachlassen. Oberhalb von 600 Meter sei zudem mit bis zu fünf Zentimetern Neuschnee zu rechnen. In der Nacht zu Sonntag bestehe zudem Glättegefahr durch überfrierende Nässe. Bei Höchstwerten zwischen drei und sechs sowie null und drei Grad im Bergland sollen sich die Temperaturen am Sonntag nicht groß verändern.