Leipzig

Kirsten-Ausfall: Hoffnung auf Meniskus-Transplantation

05.01.2020, 13:46 Uhr | dpa

Torwart Benjamin Kirsten von Fußball-Regionalligist 1. FC Lokomotive Leipzig kämpft um die Fortsetzung seiner Karriere. Der Sohn des früheren Nationalspielers Ulf Kirsten benötigt aufgrund eines Knieschadens eine besondere Operation. "Der Meniskusschaden ist so schwerwiegend, dass mir nur noch durch eine Transplantation weitergeholfen werden kann. Aus diesem Grunde stehe ich nun bereits auf einer Warteliste und hoffe täglich auf den Anruf", sagte der 32-Jährige am Sonntag in einer Pressemitteilung. Momentan kann keine Aussage getroffen werden, wann Kirsten wieder spielen kann. Seinen bisher letzten Einsatz hatte er am 10. Mai 2019.