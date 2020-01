Leipzig

Schauspiel Leipzig bringt Braunkohle-Stück auf die Bühne

17.01.2020, 06:57 Uhr | dpa

Das Schauspiel Leipzig widmet sich in einem neuen Theaterstück dem Braunkohletagebau. Das Dokumentartheater "Brennende Erde" feiert heute Abend (20:00 Uhr) seine Uraufführung. Im Zentrum der Neuproduktion von Regina Dura und Hans-Werner Kroesinger stehe der Braunkohleabbau in der Region Leipzig als "eine Konstante über die politischen Umbrüche des 20. Jahrhunderts", wie das Theater mitteilte. Nach den Stücken "Wismut" und "Gold & Coal" rückt das Schauspiel Leipzig zum wiederholten Mal das Thema Rohstoffgewinnung in den Fokus. Weitere Vorstellungen finden am 21. und 25. Januar sowie am 6. Februar jeweils um 20.00 Uhr statt.