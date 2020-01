Leipzig

Pferde als Wirtschaftsfaktor in Sachsen

17.01.2020, 14:41 Uhr | dpa

Pferdewirtschaft ist ein bedeutender Wirtschaftsfaktor in Sachsen. Einer Untersuchung zufolge erwirtschaftet Sachsens Pferdewirtschaft durchschnittlich etwa 250 Millionen Euro Umsatz im Jahr. Die Ergebnisse wurden am Freitag in Leipzig im Rahmen der Messe Partner Pferd vorgestellt. Die Erhebung wurde vom Unternehmen Horse Future Panel im Auftrag des sächsischen Landwirtschaftsministeriums durchgeführt. 6500 Menschen verdienen demnach in Sachsen ihren Lebensunterhalt in der Pferdewirtschaft.

Gerade für den ländlichen Raum sieht Viktoria Welker vom Landwirtschaftsministerium Potenziale in der Pferdehaltung. "In der Pferdebranche kann man davon ausgehen, dass der Arbeitsplatz erhalten bleibt", sagte Christina Münch von Horse Future Panel. Künstliche Intelligenz und Digitalisierung könnten die Arbeit mit Pferden nicht ersetzen. Auch im Forstbereich könnten Pferde gerade in Zeiten des Klimawandels an Bedeutung gewinnen, sagte Münch. Derzeit setzten laut Landwirtschaftsministerium drei Betriebe Pferde in der Forstwirtschaft ein. Ein gezielter Ausbau des Einsatzfeldes sei aktuell aber laut Welker nicht geplant.