Leipzig

Pferde-Messe in Leipzig zählt gut 75 000 Besucher

19.01.2020, 15:53 Uhr | dpa

Pferde besitzen für viele Menschen eine große Faszination: Bei der diesjährigen Messe "Partner Pferd" in Leipzig zählten die Veranstalter zum Abschluss am Sonntag 75 200 Besucher und damit etwa 800 mehr als im Vorjahr. Die Messe kombiniert eine klassische Ausstellung rund um Pferd und Reiter mit sportlichen Wettkämpfen, Vorträgen und Shows. Auch Weltcup-Punkte wurden in Leipzig vergeben. Neun von zehn der insgesamt über 270 Aussteller aus dem In- und Ausland hätten ihren Messeauftritt als sehr erfolgreich bewertet und würden ein Wiederkommen planen, teilten die Organisatoren mit. Die 24. Ausgabe der Messe ist vom 14. bis 17. Januar 2021 geplant.