Leipzig

RB Leipzig bestätigt Verpflichtung von Dani Olmo aus Zagreb

25.01.2020, 15:42 Uhr | dpa

Fußball-Bundesligist RB Leipzig hat Dani Olmo verpflichtet. Der Tabellenführer bestätigte am Samstag den Transfer des 21-jährigen Spaniers von Dinamo Zagreb. Leipzig zahlt dem Vernehmen nach eine Ablöse von etwa 20 Millionen Euro, die durch Bonuszahlungen auf über 30 Millionen steigen kann. Der Offensivspieler unterschrieb einen Vertrag bis 30. Juni 2024.

"Wenn Spieler dieser Qualität zu holen sind, muss man seinen Fuß in die Tür stellen. Er wird unsere Offensive noch einmal stärker machen. Er ist ein sehr guter Vorbereiter und Torjäger. Er spielt auf der Zehnerposition sehr variabel und ist gleichzeitig noch jung und entwicklungsfähig. Er ist ein Toptalent und wir freuen uns, dass er sich für uns entschieden hat", sagte Leipzigs Trainer Julian Nagelsmann vor dem Auswärtsspiel bei Eintracht Frankfurt am Samstag auf Sky. Im Spiel bei der Eintracht steht Olmo noch nicht im Kader und wird am Montag das erste Mal mit seinen neuen Mitspielern trainieren.

"Wir freuen uns sehr, dass wir Dani Olmo trotz vieler Angebote anderer renommierter Vereine überzeugen konnten, dass wir für ihn der richtige Club sind, um den bestmöglichen nächsten Schritt zu machen", sagte Leipzigs Sportdirektor Markus Krösche in einer Vereinsmitteilung. "Er ist ein fantastisch ausgebildeter Spieler, der technisch sehr beschlagen und torgefährlich ist und der vor allem mit seinen herausragenden Qualitäten im Ballbesitz unser Spiel in der Offensive noch variabler und stärker machen wird."

Olmo stammt aus der Jugendakademie des FC Barcelona und wechselte 2014 zum kroatischen Rekordmeister. Der Offensivspieler durchlief alle Jugendnationalmannschaften Spaniens und steuerte im vergangenen Jahr im Finale gegen Deutschland einen Treffer zum Gewinn der U21-Europameisterschaft bei.