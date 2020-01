Leipzig

Fast 900 Millionen Euro für Gleise und Bahnhöfe

29.01.2020, 16:03 Uhr | dpa

Die Deutsche Bahn investiert eigenen Angaben nach fast 900 Millionen Euro in Bauprojekte in Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen. Die Ausgaben seien innerhalb des Jahres 2020 geplant, sagte eine Sprecherin der Bahn in Leipzig am Mittwoch. Viele der Vorhaben wie die Bahnknoten Magdeburg und Dresden laufen bereits seit einigen Jahren. Das Geld fließe unter anderem in 270 Kilometer Gleise, mehr als 170 Weichen und 20 Brücken. Zudem sollen in den drei Bundesländern insgesamt rund 140 neue Mitarbeiter eingestellt und in den Bereichen Bauprojektmanagement- und überwachung sowie Instandhaltung eingesetzt werden.