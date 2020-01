Leipzig

Nach Affenlauten: Lok Leipzig muss 3000 Euro zahlen

30.01.2020, 22:56 Uhr | dpa

Leipzig (dpa) - Regionalligist 1. FC Lokomotive Leipzig muss nach dem rassistischen Vorfall Anfang Dezember im Spiel bei Hertha BSC II eine Geldstrafe in Höhe von 3000 Euro zahlen. Ein Drittel davon könne "für Maßnahmen gegen Rassismus und Rechtsextremismus" verwendet werden, teilte der Club am Donnerstag mit und kündigte an, dem Fanprojekt Leipzig dafür 1000 Euro zur Verfügung zu stellen. Das Urteil des Sportgerichts vom Nordostdeutschen Fußball-Verband ist rechtskräftig. Bei dem Regionalliga-Spiel in Berlin war Hertha-Akteur Jessic Ngankam mit Affenlauten aus dem Lok-Fanblock beleidigt worden. Zudem hatten Leipziger Anhänger einen Nebentopf gezündet