Leipzig

Leipziger Polizei nimmt mutmaßliche Trickbetrügerin fest

31.01.2020, 16:40 Uhr | dpa

Ein versuchter Trickbetrug hat für eine Frau in Leipzig im Gefängnis geendet. Laut Polizei nahmen Beamte die 24-Jährige am Mittwoch fest, nachdem sie bei einer Seniorin Geld erbeuten wollte. Zuvor hatte die 85-Jährige mehrfach Anrufe erhalten, in denen eine unbekannte weibliche Stimme um 60 000 Euro bat. Zur vereinbarten Übergabe öffnete die Seniorin aber nicht die Tür. Stattdessen nahm die Polizei die Verdächtige wenig später fest.

Den Angaben der Polizei nach hatte die 24-Jährige offenbar schon öfter in verschiedenen Teilen Deutschlands zugeschlagen. Sie soll unter anderem in der vergangenen Woche in Dresden 18 000 Euro erbeutet haben. Auch in Bielefeld sei sie beim Betrug beobachtet worden, hieß es. Die Staatsanwaltschaft Traunstein beantragte Haftbefehl, dem das Amtsgericht in Leipzig stattgab. Seitdem befindet sich die mutmaßliche Betrügerin in Untersuchungshaft.