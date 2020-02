Leipzig

Aus Schatullen und Spardosen: Thüringer tauschen D-Mark um

02.02.2020, 10:05 Uhr | dpa

18 Jahre nach der Euro-Einführung als Bargeld horten manche Thüringer noch beachtliche D-Mark-Bestände. Allein im vergangenen Jahr seien mehr als 560 000 D-Mark aus Schatullen oder Spardosen in fast 287 000 Euro getauscht worden, sagte ein Sprecher der Hauptverwaltung der Deutschen Bundesbank für Sachsen und Thüringen auf Anfrage. "Der Umtauschwert ist sehr unterschiedlich. Manchmal werden nur kleine Beträge eingezahlt, manchmal auch recht große, möglicherweise aus Erbschaften", sagte der Sprecher der Hauptverwaltung, die ihren Sitz in Leipzig hat.

In Euro getauscht werden könnten sowohl Scheine als auch Münzen - "und das zeitlich und vom Betrag her unbegrenzt". Das sei in allen Bundesbankfilialen möglich, aber auch per Einsendung. Die einzige Thüringer Bundesbank-Filiale hat ihren Sitz in Erfurt. Die Filialen in Gera und Meinigen bestanden nur bis 2005 beziehungsweise 2012.

Der D-Mark-Umtausch in Thüringen bewegte sich im vergangenen Jahr etwa auf dem Niveau von 2018, geht aus den Zahlen der Bundesbank hervor. Insgesamt wurden in den vergangenen beiden Jahren jeweils knapp 1500 Tauschgeschäfte vorgenommen. Vor zehn Jahren waren es noch rund 4000. Damals ging es um mehr als 1,3 Millionen D-Mark.

Seitdem hat sich der Umtauschbetrag bis 2017 schrittweise auf rund 479 000 D-Mark verringert - danach stieg er wieder deutlich über eine halbe Million D-Mark jährlich an.

Insgesamt ist die alte Währung in Deutschland nach wie vor eine beachtliche finanzielle Größe. Ende November 2019 waren nach Angaben der Deutschen Bundesbank Mark und Pfennig im Gesamtwert von fast 12,5 Milliarden Mark (6,4 Mrd. Euro) noch nicht umgetauscht.

Davon entfielen rund 5,8 Milliarden Mark auf Banknoten und rund 6,6 Milliarden Mark auf Münzen. Dies entspreche 165 Millionen Scheinen und mehr als 23 Milliarden Münzen. Die Bundesbank rechnet nicht damit, dass alle alten Scheine und Münzen zurückgegeben werden. Einiges dürfte verloren gegangen sein, vor allem Münzen. Der amtliche Umtauschkurs beträgt 1 Euro für rund 1,96 D-Mark.