Leipzig

Leipzig will im Pokal in Frankfurt Revanche für Liga-Pleite

03.02.2020, 18:15 Uhr | dpa

Nach der Niederlage in der Liga geht RB Leipzig nicht als Favorit in das Achtelfinale des DFB-Pokals bei Eintracht Frankfurt. Vor dem Spiel am Dienstag (18.30 Uhr/Sky und Sport1) steht aus bisher vier Spielen bei der Eintracht noch kein einziger Sieg auf der Habenseite der Leipziger. Zuletzt gab es Ende Januar ein 0:2 in der Bundesliga. "Das Pokalspiel hat für uns einen hohen Stellenwert. Mit dem Finale vergangene Saison hatten die Jungs sowie der gesamte Club ein tolles Erlebnis - da wollen wir natürlich wieder gern hin", sagte Trainer Julian Nagelsmann. Stammtorhüter Peter Gulacsi erhält eine Pause. Stattdessen steht Yvon Mvogo im Tor.