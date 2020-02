Leipzig

OBM-Wahl Leipzig: Parteien entscheiden zu nächstem Wahlgang

06.02.2020, 01:53 Uhr | dpa

Im Rennen um das Oberbürgermeister-Amt in Leipzig stehen am Donnerstag wichtige Entscheidungen der Parteien an. Sowohl Linke und Grüne als auch die AfD wollen festlegen, ob ihre Kandidaten beim zweiten Wahlgang am 1. März antreten. Davon hängt ab, ob und wie sich Mehrheiten zugunsten der beiden Bewerber verschieben, die im ersten Wahlgang am Sonntag vorn gelegen hatten.

Im ersten Wahlgang hatte der CDU-Bewerber Sebastian Gemkow mit 31,6 Prozent knapp vor dem langjährigen SPD-Amtsinhaber Burkhard Jung (29,8 Prozent) gelegen. Das galt als Überraschung. Die absolute Mehrheit verfehlten beide aber weit, so dass eine zweite Runde die Entscheidung bringen muss.

Das drittbeste Ergebnis hatte mit 13,5 Prozent Franziska Riekewald von den Linken erzielt. Ihre Partei will um 11.00 Uhr informieren, ob Riekewald ihre Kandidatur aufrechterhält. Die Grünen entscheiden um 18.00 Uhr in einer Mitgliederversammlung, ob Katharina Krefft dabei bleibt. Sie war auf 12,0 Prozent gekommen.

Bei der AfD wird ein Parteitag beschließen, ob Christoph Neumann (8,7 Prozent) noch einmal antritt. Diese Entscheidung werde allerdings hinter verschlossenen Türen fallen und erst am Freitag verkündet, sagte der Chef des Leipziger Kreisverbandes, Siegbert Droese.