Leipzig

Leipzig angeschlagen, aber nicht ohne Selbstvertrauen

07.02.2020, 17:45 Uhr | dpa

RB Leipzigs Trainer Julian Nagelsmann sieht keinen Grund, "ohne Selbstvertrauen" zum Spitzenspiel beim FC Bayern München am Sonntag (18.00 Uhr/Sky) zu reisen. Zwar sei es "keine Schande zu sagen, dass wir nicht vor Selbstbewusstsein strotzen", sagte der 32-Jährige am Freitag. "Das ist ganz normal, wenn die Ergebnisse nicht stimmen. Trotzdem werden wir uns nicht verstecken müssen." Sein Team sei nach der Niederlage bei Eintracht Frankfurt und dem Unentschieden gegen Borussia Mönchengladbach wieder in der Verfolgerrolle. "Vielleicht ist das ganz gut."

Das Achtelfinal-Aus im DFB-Pokal unter der Woche in Frankfurt habe nicht geholfen, die Stimmung zu verbessern. "Es ist logisch, dass wir, wenn wir weitergekommen wären, ein bisschen besser dran wären", sagte Nagelsmann. "Es geht darum, sich das wieder zu erarbeiten." Fragen nach der Bedeutung für die Meisterschaft wich der frühere Hoffenheimer aus. "Wenn etwas futsch sein soll, muss es dagewesen sein. Wir hatten nie eine Meisterchance."

Personell kann Nagelsmann fast aus dem Vollen schöpfen. "Wir haben keine Leiden aus dem Pokalspiel mitgenommen und können auf das Personal zurückgreifen, auf das wir auch in den letzten Wochen zurückgreifen konnten", sagte der Coach.