Leipzig

Nagelsmann wünscht den Bayern "keinen Sahne-Tag"

09.02.2020, 01:22 Uhr | dpa

RB Leipzig tritt im Spitzenspiel der Fußball-Bundesliga heute (18.00 Uhr/Sky) bei Bayern München an. Nach zuletzt drei Spielen ohne Sieg in Liga und Pokal reist RB mit angeschlagenem Selbstvertrauen zum Rekordmeister. "Wir müssen 100 Prozent Leistung abliefern. Denn wenn die Bayern einen normalen Tag haben, reichen manchmal selbst die 100 Prozent nicht. Wir hoffen also, dass sie keinen Sahne-Tag erwischen", sagte Trainer Julian Nagelsmann. Neuzugang Dani Olmo winkt nach zuletzt starken Leistungen erstmals ein Platz in der Startelf.