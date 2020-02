Leipzig

Kinder gehen auf Reisen: bis die Polizei sie abholt

11.02.2020, 18:10 Uhr | dpa

Ein Fahrzeug der Polizei steht an einem Einsatzort. Foto: Patrick Seeger/dpa (Quelle: dpa)

Ohne ihren Eltern Bescheid zu sagen, haben drei Kinder aus Halle einen Ausflug nach Leipzig unternommen. Weit kamen sie am Montagnachmittag jedoch nicht, wie die Bundespolizei am Dienstag mitteilte. Demnach wurden sie in der S-Bahn von einer Zugbegleiterin bemerkt, die umgehend die Beamten verständigte.

Im Leipziger Hauptbahnhof wurden die Kinder dann von Polizisten empfangen. Ihnen gegenüber gaben die zwei 13-jährigen Mädchen und der 11-jährige Junge auch einen Grund für den Ausflug an: die Lust auf Reisen. Die Eltern konnten ihre Kinder in der Dienststelle abholen.