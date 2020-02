Leipzig

Muskelfaserriss: Leipzig muss auf Adams verzichten

13.02.2020, 12:45 Uhr | dpa

Fußball-Bundesligist RB Leipzig muss in den kommenden Wochen auf US-Nationalspieler Tyler Adams verzichten. Der defensive Mittelfeldspieler zog sich im Training einen Muskelfaserriss in der Wade zu. "Es ist nur ein kleiner Riss. Aber gegen Bremen, gegen Tottenham und wohl auch gegen Schalke wird er uns nicht zur Verfügung stehen", sagte Trainer Julian Nagelsmann am Donnerstag. Adams war nach langer Verletzung erst Mitte Dezember zurückgekehrt und hatte in der Bundesliga fünf Spiele bestritten.

Die neuerliche Verletzung machte Nagelsmann auch an der hohen Belastung fest. "Er musste einige Meter machen in den letzten Wochen, was dem Personal geschuldet war", sagte der 32-Jährige. Für Adams dürfte gegen Werder Bremen am Samstag (15.30 Uhr/Sky) Nordi Mukiele in die Startelf rücken.