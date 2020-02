Leipzig

47-Jähriger bei Wohnungsbrand in Leipzig verletzt

17.02.2020, 07:05 Uhr | dpa

Ein Fahrzeug der Feuerwehr steht am Straßenrand. Foto: Hauke-Christian Dittrich/dpa/Archivbild (Quelle: dpa)

Ein 47-Jähriger hat bei einem Wohnungsbrand in Leipzig eine Rauchgasvergiftung erlitten. Das Feuer brach kurz vor Mitternacht aus noch ungeklärter Ursache im Wohnzimmer des Mieters im Stadtteil Anger-Crottendorf aus, wie eine Polizeisprecherin am Montagmorgen sagte. Feuerwehrleute löschten die Flammen. Der Mann kam in ein Krankenhaus. Die Schadenshöhe war zunächst unbekannt.