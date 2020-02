Leipzig

56-Jähriger bei Frontalzusammenstoß schwer verletzt

19.02.2020, 14:21 Uhr | dpa

Bei einem Frontalzusammenstoß in Leipzig ist ein 56-jähriger Autofahrer schwer verletzt worden. Ein 22-Jähriger sei am Dienstagabend mit seinem Auto in den Gegenverkehr geraten und mit dem Fahrzeug des 56-Jährigen zusammengestoßen, teilte die Polizei am Mittwoch mit. Der 56-jährige kam in ein Krankenhaus. Zum Zustand des 22-Jährigen konnte die Polizei keine Angaben machen.