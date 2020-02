Leipzig

Einstieg in die 35-Stunden-Woche oberstes Ziel der IG Metall

20.02.2020, 14:57 Uhr | dpa

Der Einstieg in die 35-Stunden-Woche in der Metall- und Elektroindustrie ist oberstes Ziel der IG Metall im Bezirk Berlin-Brandenburg-Sachsen in der bevorstehenden Tarifrunde. 30 Jahre nach der Wiedervereinigung sei die Angleichung der Arbeits- und Lebensbedingungen der Beschäftigten im Osten an die im Westen überfällig, sagte Bezirksleiter Stefan Schaumburg am Donnerstag in Leipzig.

Die ersten Betriebe sollten möglichst bereits ab Juli 2020 mit der Arbeitszeitverkürzung beginnen, der weitere Abbau in den kommenden 10 Jahren stufenweise umgesetzt werden. Der Gewerkschaft zufolge sind in den drei Bundesländern rund 286 000 Menschen in der Metall- und Elektroindustrie beschäftigt.