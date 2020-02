Leipzig

Mit Schwung aus London: RB Leipzig will Sieg bei Schalke

22.02.2020, 02:41 Uhr | dpa

RB Leipzig will mit dem Schwung vom 1:0-Sieg im Achtelfinal-Hinspiel der Champions League bei Tottenham Hotspur den ersten Auswärtssieg in der Fußball-Bundesliga in diesem Jahr schaffen. "Schalke ist generell eine Mannschaft, die mit einer sehr hohen Intensität spielt. Sie verteidigen hoch, sind stabil in den Zweikämpfen und sehr sprintstark", sagte RB-Trainer Julian Nagelsmann vor dem Partie heute in Gelsenkirchen (18.30 Uhr/Sky).

Zuversichtlich stimmt ihn, dass seine Mannschaft zuletzt wettbewerbsübergreifend dreimal kein Gegentor kassierte. Dann sei auch die Wahrscheinlichkeit sehr hoch, dass Leipzig bei Schalke 04 gewinne. Der Tabellenzweite kassierte bisher eine 0:2-Niederlage bei Eintracht Frankfurt und kam beim FC Bayern zu einem 0:0.