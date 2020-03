Leipzig

Leipzig startet mit Forsberg: Papa Diaby auf der Bank

01.03.2020, 15:29 Uhr | dpa

Erstmals seit einem Monat steht Emil Forsberg wieder in der Startelf von Fußball-Bundesligist RB Leipzig. Der schwedische Nationalspieler ersetzte am Sonntag gegen Bayer Leverkusen den gelbgesperrten Konrad Laimer. Forsberg hatte unter der Woche von einem Abschied aus Leipzig gesprochen, ist mit seiner Reservistenrolle zunehmend unzufrieden. Leverkusens Trainer Peter Bosz setzte den frisch gebackenen Papa Moussa Diaby zunächst auf die Bank. Der Franzose hatte am Freitag kurz vor dem Abflug vom Europa-League-Spiel beim FC Porto von der Geburt seines Sohnes Ismael erfahren und war kurz nach der Landung nach Paris aufgebrochen.