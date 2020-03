Leipzig

RB Leipzig verlängert mit US-Nationalspieler Adams

01.03.2020, 15:39 Uhr | dpa

Torwart Manuel Neuer von München in Aktion gegen Tyler Adams (r.) von Leipzig. Foto: Sven Hoppe/dpa/Archivbild (Quelle: dpa)

Fußball-Bundesligist RB Leipzig hat US-Nationalspieler Tyler Adams langfristig an sich gebunden. Der Club verlängerte den Vertrag mit dem Mittelfeldspieler vorzeitig bis 2025. Das gab Adams kurz vor dem Spiel gegen Bayer Leverkusen am Sonntag bekannt. "Ich freue mich sehr, dass ich noch länger hierbleibe und freue mich auf das, was noch kommt", sagte der 21-Jährige. Der Vertrag des aktuell verletzten Adams lief ursprünglich bis 2023.