Leipzig

Wechselhaftes Wetter bleibt in Sachsen bestehen

06.03.2020, 08:31 Uhr | dpa

Die Menschen in Sachsen müssen am Freitag weiterhin mit Regen rechnen. Wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) mitteilte, wird es im Laufe des Tages bei Höchstwerten zwischen acht und elf Grad nach wie vor zu Niederschlägen kommen. Auch in der Nacht werden sich diese halten, für das Erzgebirge sagt der DWD örtlich bis zu zehn Zentimeter Neuschnee voraus.

Am Samstag ziehen die Regenfälle allmählich nach Osten hin ab. Die Temperaturen steigen auf maximal neun Grad, am Sonntag könnten bis zu elf möglich sein. Laut DWD soll der letzte Tag der Woche zwar wolkig, aber größtenteils trocken bleiben. In der Nacht zu Montag kehren die Niederschläge aber wieder zurück. Die neue Woche soll wieder wechselhaft starten, örtliche Schauer und Windböen aus Südwest sorgen für ungemütliches Wetter. Die Temperaturen können laut aktuellen DWD-Prognosen Höchstwerte von 13 Grad erreichen.